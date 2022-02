Non aprite quella porta (2022), la recensione: una motosega che fa molto rumore per nulla (Di venerdì 18 febbraio 2022) La recensione di Non aprite quella porta, il film 2022 distribuito su Netflix, che vede il ritorno di Leatherface in un sequel grondante sangue e senz'anima. Nello scrivere questa nostra recensione di Non aprite quella porta non possiamo fare a meno di chiederci in che maniera vuole porsi questo nuovo film del 2022 disponibile su Netflix dedicato a una delle figure più iconiche del cinema horror. Descritto come il vero sequel canonico del film di Tobe Hooper del 1974, questo omonimo film (almeno nella versione italiana, in originale la leggera modifica al titolo lo rende più distinguibile) si era presentato dando la sensazione di replicare la formula di successo di un altro leggendario mostro, ovvero Michael Myers, che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladi Non, il filmdistribuito su Netflix, che vede il ritorno di Leatherface in un sequel grondante sangue e senz'anima. Nello scrivere questa nostradi Nonnon possiamo fare a meno di chiederci in che maniera vuole porsi questo nuovo film deldisponibile su Netflix dedicato a una delle figure più iconiche del cinema horror. Descritto come il vero sequel canonico del film di Tobe Hooper del 1974, questo omonimo film (almeno nella versione italiana, in originale la leggera modifica al titolo lo rende più distinguibile) si era presentato dando la sensazione di replicare la formula di successo di un altro leggendario mostro, ovvero Michael Myers, che ...

