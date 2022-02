L’università non è una gara: le strategie per allontanare lo stress (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli studenti universitari non sono soddisfatti della propria vita. A riferirlo è l’Ansa. Stando alle stime riferite nel 2018, quasi la metà dei discenti è insoddisfatta a causa della mancata realizzazione delle proprie ispirazioni. Tra le aule circa uno studente su due è deluso del proprio percorso di studi. Quali sono le ragioni dell’insoddisfazione degli studenti universitari? In generale, l’Italia è il Paese con la più alta media di pessimismo tra gli studenti universitari. Tra i principali freni all’iscrizione rientrano i timori crescenti per le complessità legate all’organizzazione degli impegni e alla gestione delle spese quotidiane: si parla di eccessivo carico di lavoro, di mancato equilibrio tra l’alternanza tempo libero e studio; ma soprattutto, di prospettive poco rosee nel post-laurea. La conferma è in uno studio condotto su più di 4mila studenti da Sodexo: l’Italia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli studenti universitari non sono soddisfatti della propria vita. A riferirlo è l’Ansa. Stando alle stime riferite nel 2018, quasi la metà dei discenti è insoddisfatta a causa della mancata realizzazione delle proprie ispirazioni. Tra le aule circa uno studente su due è deluso del proprio percorso di studi. Quali sono le ragioni dell’insoddisfazione degli studenti universitari? In generale, l’Italia è il Paese con la più alta media di pessimismo tra gli studenti universitari. Tra i principali freni all’iscrizione rientrano i timori crescenti per le complessità legate all’organizzazione degli impegni e alla gestione delle spese quotidiane: si parla di eccessivo carico di lavoro, di mancato equilibrio tra l’alternanza tempo libero e studio; ma soprattutto, di prospettive poco rosee nel post-laurea. La conferma è in uno studio condotto su più di 4mila studenti da Sodexo: l’Italia ...

