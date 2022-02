Covid: Draghi, 'disagio tra i giovani, non ostile a bonus psicologico, è ristoro per famiglie' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Più che un bonus è un ristoro perchè le famiglie hanno dovuto affrontare spese per aiuti psicologici per i giovani ma anche per gli anziani e quindi hanno titolo ad avere un ristoro. Non mi sento ostile a misure del genere". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Più che unè unperchè lehanno dovuto affrontare spese per aiuti psicologici per ima anche per gli anziani e quindi hanno titolo ad avere un. Non mi sentoa misure del genere". Così il premier Marioin conferenza stampa.

