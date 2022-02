Caserta: “Con l’Ascoli cambierò qualcosa, il pari di Lecce fa un po’ rabbia” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Turno infrasettimanale interno contro l’Ascoli per il Benevento di Fabio Caserta che sarà impegnato domani al Ciro Vigorito (ore 18.30). Il tecnico giallorosso ha affrontato i vari temi della vigilia parlando della possibilità di effettuare un turnover e degli indisponibili. Di seguito le sue dichiarazioni: Modulo – “Bisogna vedere chi ha recuperato dei giocatori impiegati a Lecce. Possiamo usare sia il 4-2-3-1 di Lecce che il 4-3-3, dipende dai disponibili” Turnover – “Penso di cambiare qualche giocatore perché è un po’ affaticato. Giocando ogni tre giorni è inevitabile cambiare qualcosa” Infortunati – “Per domani non avremo né Sau, né Moncini né Elia. Il primo ha problema muscolare, il secondo ha una vecchia cicatrice che gli dà fastidio e il terzo ha bisogno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Turno infrasettimanale interno controper il Benevento di Fabioche sarà impegnato domani al Ciro Vigorito (ore 18.30). Il tecnico giallorosso ha affrontato i vari temi della vigilia parlando della possibilità di effettuare un turnover e degli indisponibili. Di seguito le sue dichiarazioni: Modulo – “Bisogna vedere chi ha recuperato dei giocatori impiegati a. Possiamo usare sia il 4-2-3-1 diche il 4-3-3, dipende dai disponibili” Turnover – “Penso di cambiare qualche giocatore perché è un po’ affaticato. Giocando ogni tre giorni è inevitabile cambiare” Infortunati – “Per domani non avremo né Sau, né Moncini né Elia. Il primo ha problema muscolare, il secondo ha una vecchia cicatrice che gli dà fastidio e il terzo ha bisogno ...

