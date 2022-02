Oggi trionfa l’amore in ogni sua forma Buon San Valentino

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 14 febbraio 2022) MONREALE –è San, la festa degli innamorati! Ma, siamo sicuri che a festeggiare siano solo le coppie? Certamente no! A Monrealela gente si divide fra chi è ancora in cerca del regalo perfetto per la dolce metà, chi si prepara per una cena romantica a lume di candele e chi, invece, festeggerà il Sancon un proprio amico o amica o addirittura, col proprio animale domestico! Nessun limite al, dunque, cheinsua! Non mancano gli indecisi e chi, ci dice a microfoni spenti, che “Sangiorno”. Del resto, non c’è un tempo per amare.nasce nelle piccole cose, in un gesto a volte incompreso, in un sorriso, o semplicemente nasce ...