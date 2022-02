Bollette | Prodi | ' problema è strutturale | tensioni militari c' entrano poco'

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - Per il caroè dovuto a un fatto contingente, c'è stato un errore". Lo ha detto Romanoa SkyTg24 economia. "Avevamo contratti di lungo periodo, a prezzi un pò più alti, che garantivano tranquillità alla Russia e all'Unione sovietica prima. Poi abbiamo voluto, in Occidente, lavorare sui prezzi di mercato, più bassi. Per qualche anno è andata bene, adesso ecco il prezzo di mercato. La domanda aumenta, gli investimenti su giacimenti e gasdotti sono stati pochi, c'è scarsità nei serbatoi. Masi deve alla tensione militare, che sta accentuando unche è", ha spiegato l'ex presidente della Commissione Ue.

Roma, 14 feb (Adnkronos) - Per il caro bollette "poco è dovuto a un fatto contingente, c'è stato un errore strutturale". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24 economia. "Avevamo contratti di lungo ...