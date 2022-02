Beautiful anticipazioni 16 febbraio 2022 | l’imbarazzo di Steffy

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella puntata didi mercoledì 16si trova finalmente in compagnia di Finn. I due sono molto intimi, ma lei ha qualcosa che non va. Infatti come Liam, non riesce a dimenticare quello che è successo solo qualche notte prima, quando lei e l’ex marito hanno bevuto e sono finiti a letto insieme, con Liam sconvolto per aver visto (poi smentito) Hope che stava baciando Thomas. Seguite questo episodio in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity alle ore 13:45 circa. La Pupa e il Secchione torna con Barbara D’Urso Stando agli ultimi spoiler tv, il gioco di pupe e secchioni potrebbe vedere protagonisti alcuni ex Gf vip: tutti i dettagli Puntata didel 16 ...