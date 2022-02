Super Bowl 2022 stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 13 febbraio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per il Super Bowl 2022, che chiuderà la stagione di NFL. Sarà Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals nella sfida che chiuderà il massimo campionato statunitense di football americano. L’appuntamento è per la notte tra domenica 13 febbraio e lunedì 14 febbraio 2022, a partire dalle ore 00:30 italiane nella cornice del SoFi Stadium di Inglewood, California. Il grande evento sarà trasmesso su Dazn, che detiene i diritti della competizione e in chiaro su RAI 1. Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar gli artisti previsti nell’atteso halftime show. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per il, che chiuderà la stagione di NFL. Sarà Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals nella sfida che chiuderà il massimo campionato statunitense di football americano. L’appuntamento è per la notte tra domenica 13 febbraio e lunedì 14 febbraio, a partire dalle ore 00:30 italiane nella cornice del SoFi Stadium di Inglewood, California. Il grande evento sarà trasmesso su Dazn, che detiene i diritti della competizione e in chiaro su RAI 1. Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar gli artisti previsti nell’atteso halftime show. SportFace.

Advertising

PigsAndPlans : Zendaya x André 3000 for Squarespace's Super Bowl spot - Mousse81 : E' la notte del Super Bowl tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. Ecco la guida all'evento per @Corriere: dove… - Macchiaiolo1 : RT @huddlemag: Super Bowl LVI: la simulazione - morena_faenza : Repost from @Raiofficialnews #superbowl ?? È l’evento più atteso negli USA, è la grande notte del Super Bowl. La 5… - ValeBianco88 : @Sara_Pad Il mio unico dubbio è se in passato ci fosse un torneo chiamato Bowl e se il Super sia stato inserito suc… -