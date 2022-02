Giulia Pauselli è in dolce attesa: l’annuncio di Marcello Sacchetta ad Amici (Di domenica 13 febbraio 2022) Amici 21, arriverà presto la cicogna sul talent show di Maria De Filippi! Giulia Pauselli, una delle ballerine professioniste più apprezzate, nonché ex concorrente del programma, aspetta un bambino. Marcello Sacchetta, suo compagno da 9 anni ha dato la bellissima notizia della gravidanza durante la puntata del daytime che andrà in onda questo pomeriggio (la puntata è stata registrata ieri). Nata a Firenze nel 1991, Giulia si è fatta notare per le sue doti artistiche durante l’edizione del 2011. La stagione successiva è stata promossa al ruolo di ballerina professionista. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022)21, arriverà presto la cicogna sul talent show di Maria De Filippi!, una delle ballerine professioniste più apprezzate, nonché ex concorrente del programma, aspetta un bambino., suo compagno da 9 anni ha dato la bellissima notizia della gravidanza durante la puntata del daytime che andrà in onda questo pomeriggio (la puntata è stata registrata ieri). Nata a Firenze nel 1991,si è fatta notare per le sue doti artistiche durante l’edizione del 2011. La stagione successiva è stata promossa al ruolo di ballerina professionista. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

IsaeChia : Giulia Pauselli è in dolce attesa: l’annuncio di Marcello Sacchetta ad #Amici I due ballerini professionisti diven… - oftbxlt : RT @farfallablu13: ma che sta succedendo agli spermatozoi maschili in questo periodo aiuto ogni giorno mi ritrovo decine di notizie di gent… - RosannaAmbruosi : RT @alexiuss11: giulia pauselli e marcello aspettano un bambino ma che bello io sto così ok - MeticcioFox : RT @amicii_TG: ?? MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA ?? #AmiciSpoiler ?? - RosannaAmbruosi : RT @reginadeidrama: piango molto per Giulia Pauselli incinta vorrei solo dire -