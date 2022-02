Discoteche, da stasera si riparte (con molte limitazioni): ecco le regole per andare a ballare (Di venerdì 11 febbraio 2022) I titoli delle serate d'inaugurazione sono piuttosto evocativi: "Ricominciamo", "Be free", "I migliori anni della nostra vita". Da oggi si riparte. E stavolta,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 febbraio 2022) I titoli delle serate d'inaugurazione sono piuttosto evocativi: "Ricominciamo", "Be free", "I migliori anni della nostra vita". Da oggi si. E stavolta,...

Advertising

infoitinterno : Discoteche, da stasera si riparte (con molte limitazioni): ecco le regole per andare a ballare - NuovoSud : Covid, via le mascherine all'aperto: stasera discoteche aperte - Pabel_61 : RT @Fiodor1976: stasera si torna tutti in #discoteca: '...e con le mani, con le mani, con le mani, #ciaociao'. #ammuzzo #11febbraio #Buo… - Fiodor1976 : stasera si torna tutti in #discoteca: '...e con le mani, con le mani, con le mani, #ciaociao'. #ammuzzo… - funky_sugar : È venerdì, oggi aprono le discoteche. Ma io apro le coperte stasera -