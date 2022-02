Traffico Roma del 10-02-2022 ore 08:00 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti sono segnalati sulla diramazione di Roma Sud Verso il raccordo anulare e proseguendo poi sulla carreggiata interna del raccordo rallentamenti anche tra Roma sud e Appia e sulla esterna invece tra la Prenestina e l’uscita per la A24 Traffico intenso con rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tre il raccordo è la tangenziale est situazione analoga sulla vicina Tiburtina tra Settecamini ed il raccordo rallentamenti e Traffico in aumento anche sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti per lavori urgenti alla rete del gas è ancora chiusa la Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano e resta chiuso lo svincolo della Laurentina in uscita dalle due carreggiate del raccordo verso valleranello più trafficata del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti sono segnalati sulla diramazione diSud Verso il raccordo anulare e proseguendo poi sulla carreggiata interna del raccordo rallentamenti anche trasud e Appia e sulla esterna invece tra la Prenestina e l’uscita per la A24intenso con rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tre il raccordo è la tangenziale est situazione analoga sulla vicina Tiburtina tra Settecamini ed il raccordo rallentamenti ein aumento anche sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti per lavori urgenti alla rete del gas è ancora chiusa la Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano e resta chiuso lo svincolo della Laurentina in uscita dalle due carreggiate del raccordo verso valleranello più trafficata del ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - Lou41874829 : @oscarwildeness Direi smartworking per rendere le città più vivibile , vedi Roma, meno traffico e meno inquinamento - er_GRA : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra A91 Roma-Fiumicino e Laurentina > Carreggiata esterna ?Rico… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cassia ?????? Traffico intenso tra Via di Monte Peloso e Via di Grottarossa > Roma centro ????… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4) e A1 Svincolo Firen… -