Sanremo 2023 | Il conduttore scippato da Mediaset | ecco di chi si tratta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il prossimodel Festival, stando ad alcune anticipazioni, potrebbe essere un volto noto delle retiLa storica kermesse sanremese è finita da meno di una settimana, tuttavia già si parla di quella che sarà la prossima edizione. Quest’anno il Festival ha riscosso un successo eclatante, frutto del duro lavoro di Amadeus e del suo staff di collaboratori. Senza alcun dubbio sarà difficilissimo eguagliare un risultato simile, motivo per cui gli organizzatori stanno studiando varie ipotesi. Amadeus (Instagram)Innanzitutto bisogna parlare dell’eventualità di un’ennesima conferma del presentatore di Ravenna. Con ogni probabilità infatti, qualora egli volesse candidarsi nuovamente, dai piani alti della Rai sarebbero più che felici di continuare insieme a lui questo cammino intrapreso ormai da tre anni a questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da poco ma già si pensa alla prossima edizione, quella del 2023. Sono in molti a volere di nuovo sul palco dell'Ariston Amadeus, nelle duplici vesti di conduttore e ...Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da poco ma già si pensa alla prossima edizione, quella del 2023. Sono in molti a volere di nuovo sul palco dell'Ariston Amadeus, nelle duplici vesti di ...Il conduttore però non si è sbilanciato riguardo un'eventuale conduzione del Festival di Sanremo nel 2023 dopo i tre fortunati. Alla domanda 'Fai pure la quarta edizione o ti fermi al booster?', ha ...