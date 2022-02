L’austriaco Strolz vince l’oro nella combinata maschile (Di giovedì 10 febbraio 2022) Strolz, che ha quasi smesso di sciare un anno fa dopo aver perso il posto nella squadra di punta del suo paese, è stato il più veloce in slalom dopo essere arrivato quarto in discesa e portare il norvegese Aleksander Aamodt Kilde al primo posto sul podio. E cosi ha vinto l’oro nella combinata maschile a Pechino. James Crawford ha vinto la medaglia di bronzo, consegnando al Canada il primo podio alpino dei Giochi di Pechino. Strolz vince l’oro nella combinata maschile Strolz ha lavorato per mesi come poliziotto in una piccola città dell’Austria la scorsa estate, guidando un’auto di pattuglia e controllando il traffico per guadagnare denaro e rimanendo sul circuito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022), che ha quasi smesso di sciare un anno fa dopo aver perso il postosquadra di punta del suo paese, è stato il più veloce in slalom dopo essere arrivato quarto in discesa e portare il norvegese Aleksander Aamodt Kilde al primo posto sul podio. E cosi ha vintoa Pechino. James Crawford ha vinto la medaglia di bronzo, consegnando al Canada il primo podio alpino dei Giochi di Pechino.ha lavorato per mesi come poliziotto in una piccola città dell’Austria la scorsa estate, guidando un’auto di pattuglia e controllando il traffico per guadagnare denaro e rimanendo sul circuito ...

