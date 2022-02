Benevento, attentati e incendi nella guerra per lo spaccio: 7 arresti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le indagini nate intorno a quattro episodi, due attentati dinamitardi e due incendi, ritenuti legati alla guerra per lo spaccio di droga a Benevento, hanno portato all’arresto di 7 persone. Un blitz antidroga è stato messo a segno dai carabinieri a Benevento che, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno notificato una Leggi su 2anews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le indagini nate intorno a quattro episodi, duedinamitardi e due, ritenuti legati allaper lodi droga a, hanno portato all’arresto di 7 persone. Un blitz antidroga è stato messo a segno dai carabinieri ache, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno notificato una

