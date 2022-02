Uomini e Donne anticipazioni, Denise sceglie Armando? I rumors (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne abbiamo appreso che la bella Denise Mingiano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri puntata da Armando Incarnato, ha continuato a dar corda al cavaliere del trono over, che ormai ci sta provando da diverse puntate e che on sembra intenzionato a retrocedere. Uomini e Donne, Armando arriva alle mani con un altro cavaliere: di chi si tratta Il cavaliere napoletano è stato protagonista dell'ennesima rissa avvenuta nello studio del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, Denise Mingiano si butta tra le braccia di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dalleriguardanti l’ultima registrazione diabbiamo appreso che la bellaMingiano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri puntata daIncarnato, ha continuato a dar corda al cavaliere del trono over, che ormai ci sta provando da diverse puntate e che on sembra intenzionato a retrocedere.arriva alle mani con un altro cavaliere: di chi si tratta Il cavaliere napoletano è stato protagonista dell'ennesima rissa avvenuta nello studio del programma di Maria De FilippiMingiano si butta tra le braccia di ...

