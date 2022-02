Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,75%) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, in scia alla accelerazione degli indici azionari statunitensi e in attesa della trimestrale della casa auto, leader di mercato, Toyota, così come i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladiavvia la seduta in positivo, in scia alla accelerazione degli indici azionari statunitensi e in attesa della trimestrale della casa auto, leader di mercato, Toyota, così come i dati ...

