Un professore è accusato di molestare le sue studentesse | continua l' occupazione del liceo Valentini nel Cosentino

(Di martedì 8 febbraio 2022) Le molestie delin undelnon sono passate inosservate. Gli studenti delscientifico '- Majorana' di Castrolibero (Cosenza)no a protestare per non ...

'Avrei dovuto farti di peggio', sarebbero state le parole pronunciate nei corridoi del liceo Valentini dalall'indomani delle prime testimonianze sulla pagina social. Sarebbe ...'Avrei dovuto farti di peggio', sarebbero state le parole pronunciate nei corridoi del liceo Valentini dalall'indomani delle prime testimonianze sulla pagina social. Sarebbe ...Il liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza, è sotto accusa perché alcune studentesse hanno denunciato il professore per abusi e molestie sessuali nei loro confronti.Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di Cosenza, hanno occupato la scuola per chiedere di allontanare il professore che ha ...