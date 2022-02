The Good Doctor 5 e The Resident 4, anticipazioni 9 febbraio 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) The Good Doctor 5 e The Resident 4, dopo la pausa per evitare la concomitanza con la semifinale di Sanremo, torneranno in onda con una grande novità. I due medical drama cambieranno giorno passando dal venerdì al mercoledì. I nuovi episodi intitolati rispettivamente Strategia di gradimento e A casa prima del tramonto verranno trasmessi su Rai Due il 9 febbraio. Shaun Murphy e Conrad Hawkins si troveranno in forte difficoltà per motivi differenti. Il primo non riuscirà a mettere in pratica i consigli che gli verranno dati per farsi apprezzare dai pazienti mentre il secondo dovrà cercare di salvare l'ospedale e la vita di sua moglie Nic. Trama The Good Doctor 5, episodio 9 febbraio: Shaun fatica a farsi apprezzare dai pazienti Le novità al St. Bonaventure non ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) The5 e The4, dopo la pausa per evitare la concomitanza con la semifinale di Sanremo, torneranno in onda con una grande novità. I due medical drama cambieranno giorno passando dal venerdì al mercoledì. I nuovi episodi intitolati rispettivamente Strategia di gradimento e A casa prima del tramonto verranno trasmessi su Rai Due il 9. Shaun Murphy e Conrad Hawkins si troveranno in forte difficoltà per motivi differenti. Il primo non riuscirà a mettere in pratica i consigli che gli verranno dati per farsi apprezzare dai pazienti mentre il secondo dovrà cercare di salvare l'ospedale e la vita di sua moglie Nic. Trama The5, episodio 9: Shaun fatica a farsi apprezzare dai pazienti Le novità al St. Bonaventure non ...

