Napoli | Osimhen | «Drogba il mio idolo | dentro e fuori dal campo»

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’attaccante delha parlato del suoVictor, attaccante del, in una intervista a La Repubblica ha parlato anche del suodi sempre: Didier. LE PAROLE – «Sì, ma non solo come calciatore. Mi piacciono i trascinatori. E lui lo è e lo è stato anchedal, dove conta di più. È il tipo di personalità che ammiro». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilha ritrovatoe si prepara a riabbracciare anche Koulibaly: su di loro sarà imperniato il nuovo ciclo azzurroSuperata l'emergenza, ilè tornato protagonista del campionato e vuole ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Offerta al ribasso per il rinnovo di David Ospina: "Voglio vincere per, per la città sarebbe strepitoso" CONTENUTI EXTRA FIRST ...L'attaccante nigeriano "Non ho paura di farmi male, se perdo mi arrabbio".NAPOLI (ITALPRESS) - Dopo il brutto infortunio, con "l'esplosione della faccia", Victor Osimhen è tornato protagonista.Victor Osimhen non si smentisce mai. Il centravanti nigeriano che veste la maglia numero 9 del Napoli di Luciano Spalletti è tornato ad essere subito decisivo contro il Venezia, alla sua prima partita ...