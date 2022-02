"Deciderà il Parlamento come riformare il Csm". Parla Sisto, sottosegretario alla Giustizia (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco perché si deve fare e farlo entro marzo: “Perché le parole di Sergio Mattarella sulla Giustizia non sono un invito ma una diffida. Perché la riforma del Csm non è più solo urgente ma assolutamente necessaria. Perché questa volta non basta una mezza riforma. E perché il prossimo Csm deve essere eletto con nuovi criteri”. Tempi, metodi, indirizzo. In questa intervista il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, racconta la “prossima” Giustizia. Fallirete pure questa volta o per la prima volta riuscirete a modificare il Csm? “Possiamo farcela e il grande protagonista sarà il Parlamento”. Il governo come si muoverà? “come ha indicato la ministra Marta Cartabia. Nessun diktat, ma proposte risultato di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco perché si deve fare e farlo entro marzo: “Perché le parole di Sergio Mattarella sullanon sono un invito ma una diffida. Perché la riforma del Csm non è più solo urgente ma assolutamente necessaria. Perché questa volta non basta una mezza riforma. E perché il prossimo Csm deve essere eletto con nuovi criteri”. Tempi, metodi, indirizzo. In questa intervista il, Francesco Paolo, racconta la “prossima”. Fallirete pure questa volta o per la prima volta riuscirete a modificare il Csm? “Possiamo farcela e il grande protagonista sarà il”. Il governosi muoverà? “ha indicato la ministra Marta Cartabia. Nessun diktat, ma proposte risultato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Deciderà Parlamento Gentiloni: 'Europa soddisfatta del tandem Mattarella - Draghi, dà stabilità' Nessuno può disconoscere che il dialogo tra Governo e Parlamento sia semplicissimo, ma Draghi ha ... Gentiloni ha dichiarato: 'Questo lo deciderà Mario Draghi, io penso che sono tutti consapevoli che ...

Maturità 2022, cambia tutto: via la tesina, l'esame di stato si fa più 'difficile' ... Consiglio superiore della pubblica istruzione, poi sindacati, poi Parlamento. Ogni commissione d'esame deciderà quale sarà la traduzione, il problema, il disegno da sottoporre alla classe, 'per ...

