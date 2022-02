Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 10 febbraio: Colombo e Gloria si riavvicinano nuovamente (Di lunedì 7 febbraio 2022) La serie televisiva Il Paradiso delle Signore, puntata dopo puntata, continua a trasmettere emozioni ai suoi numerosi telespettatori. Le anticipazioni rivelano che nel corso della puntata che andrà in onda su Rai Uno il 10 febbraio 2022, Ezio Colombo a Gloria Monreau torneranno a stringere un bel feeling. La lettera minatoria inviata da Gemma all’indirizzo della capo commessa finirà per turbare un po’ tutti. Le nuove trame vedranno al centro dell’attenzione anche Veronica Zanatta. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la nuova puntata del Il Paradiso delle Signore. Il Paradiso delle Signore 6, Veronica noterà Ezio e Gloria vicini La puntata de Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 febbraio 2022) La serie televisiva Il, puntata dopo puntata, continua a trasmettere emozioni ai suoi numerosi telespettatori. Le anticipazioni rivelano che nel corso della puntata che andrà in onda su Rai Uno il 102022, EzioMonreau torneranno a stringere un bel feeling. La lettera minatoria inviata da Gemma all’indirizzo della capo commessa finirà per turbare un po’ tutti. Le nuove trame vedranno al centro dell’attenzione anche Veronica Zanatta. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la nuova puntata del Il. Il6, Veronica noterà Ezio evicini La puntata de Il ...

Advertising

CiuppinoCzar : @boni_castellane Invece la realtà delle proteste BLM e delle persone sane alle quali è impedito di lavorare o mangi… - zazoomblog : Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 7 febbraio al 11 febbraio: la trama - #paradiso #delle… - Uther_Raffaele : Raf ma tu come lo immagini il Paradiso, la vita dopo la morte? Me la immagino così, con me a 25 anni per l'eternit… - alexchicchi : RT @rep_torino: Raffiche di vento a oltre 200 l'ora nel parco del Gran Paradiso, danni in tutto il Torinese [di Carlotta Rocci] [aggiorname… - rep_torino : Raffiche di vento a oltre 200 l'ora nel parco del Gran Paradiso, danni in tutto il Torinese [di Carlotta Rocci] [ag… -