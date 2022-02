Ascolti TV | Domenica 6 febbraio 2022 Fazio al 25 4% con l’intervento di Papa Francesco Tavolo 12 8% L’Amica Geniale riparte dal 20 6% | Avanti un Altro Pure di Sera 11 6% | Giletti 2 8%-4 5%

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Amica3 - Gaia Girace Nellata di ieri,, su Rai1– Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5undi! ha raccolto dal video 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 726.000 spettatori (2.7%) e CSI: Vegas di 819.000 (3.3%). Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 22.15, ha raccolto dal video 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4% e Che Tempo che Fa – ...

Amici contro Domenica In da Sanremo: 2.559.000 - 14.9%

