Ucraina, nuove truppe Usa in Polonia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un aereo che trasportava soldati statunitensi è atterrato nel sud della Polonia domenica. Questo arrivo fa seguito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di schierare ulteriori truppe statunitensi in Polonia, Romania e Germania questa settimana, tra le crescenti tensioni tra Russia e Ucraina. I 1.700 soldati statunitensi inviati in Polonia saranno dislocate nella parte orientale e meridionale del Paese, secondo il ministero della Difesa polacco. Altri soldati erano arrivati tra venerdì e sabato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un aereo che trasportava soldati statunitensi è atterrato nel sud delladomenica. Questo arrivo fa seguito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di schierare ulterioristatunitensi in, Romania e Germania questa settimana, tra le crescenti tensioni tra Russia e. I 1.700 soldati statunitensi inviati insaranno dislocate nella parte orientale e meridionale del Paese, secondo il ministero della Difesa polacco. Altri soldati erano arrivati tra venerdì e sabato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, altri 1.700 soldati Usa in Polonia. #ultimora - pbrex668 : RT @Adnkronos: #Ucraina, altri 1.700 soldati Usa in Polonia. #ultimora - ManuDagostino : BREAKING: Il Giappone pensa di imporre nuove sanzioni alla Russia se invade l'Ucraina - lifestyleblogit : Ucraina, nuove truppe Usa in Polonia - - JohnHard3 : RT @Adnkronos: #Ucraina, altri 1.700 soldati Usa in Polonia. #ultimora -