Reus chiaro | “Rinnovo? Questo è quello che voglio!”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il capitano del Borussia Dortmund, Marco, ha parlato del suo futuro alla Bild.“Mi piace molto giocare per questa squadra. Tutti sanno che mi sento molto bene qui e checlub è molto importante per me ma ancora non abbiamo avuto discussioni“.BorussiaIl tedesco ha poi continuato: “Ho già prolungato due volte il mio contratto, soprattutto in momenti in cui le cose non andavano molto bene dal punto di vista sportivo. Perché non dovrei farlo ora? Finire qui la mia carriera? Per me sì! Il BVB è il mio club, Dortmund è la mia città natale e vorrei concludere la mia carriera qui“. Francesco Scanu