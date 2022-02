Curling | l’Italia spazza via anche l’Australia! Constantini e Mosaner implacabili | semifinale vicina!

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022)continua a volare nel torneo didoppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amose Stefaniahanno sconfitto l’Australia per 7-3 e hanno così conquistato la quinta vittoria consecutiva ai Giochi. Gli azzurri confermano la propria imbattibilità, all’esordio nella rassegna a cinque cerchi, e restano al comando della classifica generale quando si è superato il giro di boa del round robin (ogni Nazione disputa nove partite complessive). La coppia tricolore vanta lo stesso numero di successi della Svezia (che ha però giocato due incontri in più), la Gran Bretagna insegue a quattro vittorie, poi Canada e USA con tre affermazioni a testa. La partita si è rivelata più complicata del previsto. Il fanalino di coda, incappato in sei sconfitte nelle prime sei uscite, ha tenuto botta ...