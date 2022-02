Niente battesimo ma pantaloni slacciati: torna Achille Lauro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Prosegue il tormentone Fantasanremo sul palco dell'Ariston, dove i cantanti fanno a gara a chi guadagna più punti. Achille Lauro provoca ancora Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Prosegue il tormentone Fantasanremo sul palco dell'Ariston, dove i cantanti fanno a gara a chi guadagna più punti.provoca ancora

Advertising

girlwhowaits_ : MANCAVA POCO ACHILLE SI DENUDASSE MA NIENTE BATTESIMO, IL VESCOVO CI HA TOLTO ANCHE QUESTO. #sanremo22 - Eust0ma : achille lauro io ti venero mi prostro ai tuoi piedi il mio femminismo si annulla per te ma non ho aspettato quest'o… - commentatore395 : #Sanremo2022 raga non so voi, ma io questa 'arte' di Lauro la riconosco ma non la condivido per niente!! L'altra vo… - lauuuu_sa : Niente battesimo perché il Vaticano ha ritirato tutta l’acqua santa che c’era a Sanremo #Sanremo2022 - Marcos43722656 : @marioadinolfi Qua nessuno ha detto niente...il blasfemo battesimo padano del caxxo! Indignati se ne sei capace! Sp… -