Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 14 | 10

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Ora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale è morta l’attrice Monica Vitti icona del cinema italiano Musa di Michelangelo Antonioni regina della commedia all’italiana a fianco di Alberto Sordi Era assente dalle scene dal 2001 Quando fu ricevuto il Quirinale per i David di Donatello era nata ail 3 novembre del 1931 aveva compiuto da qualche mese 90 anni l’economia l’inflazione a gennaio registra una forte accelerazione raggiungendo un livello che non si registrava da aprile 1996 quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registra la medesima variazione tendenziale secondo le Stime preliminari diffusi oggi dall’istat gennaiol’indice nazionale dei prezzi al consumo al netto dei tabacchi registra un aumento del 1% su base mensile ed è su base ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - news_modena : Le ultime novità nella disciplina del lavoro agile sono al centro di un seminario Unimore - NapoliCM : ???? Anguissa riscatto Napoli, De Laurentiis ha deciso: le ultime ??? - ViViCentro : Festa: 'Sul cammino dell'Avellino pesano i tanti pareggi iniziali' #UltimeNotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Sky Tg24

Leapparizioni pubbliche della Vitti risalgono ai primi anni del nuovo millennio. Il 15 ... Nel 2003 viene ricoverata per una frattura al femore e da quel momento lesulla sua vita ...La produzione di The Equalizer è stata scossa dal licenziamento di Chris Noth , in seguito alle accuse di violenza sessuale che gli sono state avanzate da diverse donne nel corso delle...(Corriere della Sera) IL FOCUS Omicron, il picco è stato superato: «Ma solo per i. Sono 14.190 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, intercettati con oltre 142mila tamponi, ...Anche India Arie si unisce al coro di critiche 46enne di Denver, in Colorado, la cantautrice India Arie è forse meno conosciuta di Graham Nash, ma ha comunque vinto 4 Grammy Award e venduto milioni di ...