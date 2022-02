Gazzetta: Lazio, è finita la luna di miele tra Sarri e Lotito. Il rinnovo torna in bilico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Dal grande feeling al grande freddo. Tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri la luna di miele è finita. L’ha interrotta un mercato invernale che per la Lazio è stato uno dei più deludenti di sempre”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Sarri aveva chiesto due rinforzi, niente di più, ma con caratteristiche date, adatti al suo gioco. Gli sono invece arrivati Kamenovic e Jovane Cabral che lui nemmeno voleva. “E ha così vissuto quanto accaduto in questo mercato invernale se non come un tradimento quantomeno come uno strappo. La prima e più importante conseguenza sarà il congelamento della trattativa per il rinnovo contrattuale del tecnico. Sarri è legato alla Lazio fino al 2023 (può però liberarsi prima in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Dal grande feeling al grande freddo. Tra Claudioe Maurizioladi. L’ha interrotta un mercato invernale che per laè stato uno dei più deludenti di sempre”. Lo scrive ladello Sport.aveva chiesto due rinforzi, niente di più, ma con caratteristiche date, adatti al suo gioco. Gli sono invece arrivati Kamenovic e Jovane Cabral che lui nemmeno voleva. “E ha così vissuto quanto accaduto in questo mercato invernale se non come un tradimento quantomeno come uno strappo. La prima e più importante conseguenza sarà il congelamento della trattativa per ilcontrattuale del tecnico.è legato allafino al 2023 (può però liberarsi prima in ...

Advertising

Gazzetta_it : Lazio-Luiz Felipe: l’accordo per il rinnovo è a un passo #calciomercato - napolista : Gazzetta: #Lazio, è finita la luna di miele tra #Sarri e #Lotito. Il rinnovo torna in bilico Il tecnico ha vissuto… - CalcioOggi : Nandez un'altra volta 'inchiodato' a Cagliari. La Lazio fa arrabbiare Sarri - La Gazzetta dello Sport - ItalianoCalcio : RT @ItalianoCalcio: Gazzetta dello Sport gave out their grades for the January mercato. ????? Juventus - 9 ????? Inter - 8 ????? Torino - 7.5… - Gazzetta_it : Nandez un'altra volta 'inchiodato' a Cagliari. La Lazio fa arrabbiare Sarri #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Lazio Mercato Inter, un mancato addio a gennaio ha bloccato un arrivo in mezzo E' questo quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, la quale ha analizzato il mercato ... ma soprattutto la Lazio su di lui - , e Frattesi potrà trattare il suo passaggio in nerazzurro, ...

Nandez un'altra volta 'inchiodato' a Cagliari. La Lazio fa arrabbiare Sarri Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Nandez un'altra volta "inchiodato" a Cagliari. La Lazio fa arrabbiare Sarri La Gazzetta dello Sport Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 2 febbraio La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...

Dumfries e il mondo caduto addosso. La rivelazione dell'esterno Dumfries si racconta oggi a La Gazzetta dello Sport. In un'interessante intervista rilasciata al quotidiano, l'olandese parla dei suoi primi mesi in Italia. Dopo un periodo di ambientato, l'ex Psv è ...

E' questo quanto riportato quest'oggi da Ladello Sport, la quale ha analizzato il mercato ... ma soprattutto lasu di lui - , e Frattesi potrà trattare il suo passaggio in nerazzurro, ...Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...Dumfries si racconta oggi a La Gazzetta dello Sport. In un'interessante intervista rilasciata al quotidiano, l'olandese parla dei suoi primi mesi in Italia. Dopo un periodo di ambientato, l'ex Psv è ...