Checco Zalone comprerà il Bari: l'annuncio a Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Il Festival di Sanremo inizierà stasera alle 21.15 su Rai 1. La seconda serata sarà condotta da Checco Zalone, che si è esibuto anche sul palco dell'Ariston. Checco Zalone è un grande tifoso dei Galletti del Bari, e si è esibito questa sera al festival di Sanremo con un divertentissimo duetto insieme ad Amadeus. Non hanno parlato di calcio ma di argomenti importanti come la transfobia e omofobia, con l'irriverenza e la leggerezza che contraddistingue il comico pugliese. Il Festival 2022 lo ha tra i più attesi di questa grande edizione che ha visto il ritorno del pubblico in sala. Per questo, prima del Festival di Sanremo, ricordiamo ora la frase di Checco Zalone sul Bari calcio e il ritorno ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Il Festival diinizierà stasera alle 21.15 su Rai 1. La seconda serata sarà condotta da, che si è esibuto anche sul palco dell'Ariston.è un grande tifoso dei Galletti del, e si è esibito questa sera al festival dicon un divertentissimo duetto insieme ad Amadeus. Non hanno parlato di calcio ma di argomenti importanti come la transfobia e omofobia, con l'irriverenza e la leggerezza che contraddistingue il comico pugliese. Il Festival 2022 lo ha tra i più attesi di questa grande edizione che ha visto il ritorno del pubblico in sala. Per questo, prima del Festival di, ricordiamo ora la frase disulcalcio e il ritorno ...

Advertising

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - FulvioPaglia : Checco Zalone aveva previsto tutto. #Sanremo2022 (via @ziotui) - rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - itsmc17 : RT @atrotnoc: comunque checco zalone è più istruito di molta gente secondo me - BoufrouSara : RT @artbymars: io mi sto letteralmente cagando addosso dall’ansia per emma e amadeus mi infila lo show di checco zalone che sicuramente dur… -