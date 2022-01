Maturità 2022, ufficiale il ritorno degli scritti: saranno italiano e seconda prova. Ecco le date, si parte il 22 giugno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tornano gli scritti all'esame di Maturità del 2022. Il ministero dell'Istruzione è pronto a riportare l'Esame di Stato verso la normalità, dopo che l'anno scorso... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tornano gliall'esame didel. Il ministero dell'Istruzione è pronto a riportare l'Esame di Stato verso la normalità, dopo che l'anno scorso...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - mik02330028 : RT @dark_angel991: La #maturità 2022 è semplicemente scandalosa. Covid, DAD, positivi e questi pensano di rifarla uguale a quella pre pan… - Matte0214 : RT @dark_angel991: La #maturità 2022 è semplicemente scandalosa. Covid, DAD, positivi e questi pensano di rifarla uguale a quella pre pan… - giulsxhes : maturità 2022 con gli scritti siete delle teste di cazzo sono stata più in dad che in presenza - thesansaegyo : RT @itsAVsmind: boh, questa #maturità 2022 mi sembra una grandissima presa per il culo. -