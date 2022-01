Controlli anti gare clandestine | a Brusaporto multati quattro giovani motociclisti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022). Il Questore della provincia di Bergamo Stanislao Schimera ha disposto, per la giornata del 30 gennaio, un servizio d’intesa con la Polizia stradale, l’Arma Carabinieri e la Polizia dell’Unione comunale dei colli al fine di contrastare le attività illecite che gravitano nel mondo delle cosiddette “” tra. Già alcuni giorni or sono l’intervento di equipaggi della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura avevano sventato una corsa tra ciclomotori svoltasi nel territorio tra Bergamo ed Azzano San Paolo ed avevano proceduto ad elevare contravvenzioni al Codice della strada per oltre 2.000 euro. Nel corso del pomeriggio di domenica, in altra zona della provincia e più precisamente nell’area industriale di, numerosisi ...