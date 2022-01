Advertising

Gazzetta_it : Milan, hai perso un'occasione. Ora è più dura anche la corsa Champions - Gazzetta_it : Ibrahimovic si allunga la vita: avanti col Milan verso il Mondiale - Gazzetta_it : Milan, accelerata col Lilla per Botman. Ma il Newcastle è in agguato #calciomercato - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Milan. Castillejo rifiuta la Sampdoria, Pioli attende Kessie - ildellabella : RT @theMilanZone_: ??Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato anche del mercato di gennaio del #Milan: “Tifosi delusi?… -

C'erano anche Maldini e Massara a seguire la seduta, prima di tornare a Casadove per tutto il pomeriggio hanno provato a perfezionare il passaggio di Castillejo alla Sampdoria. Una trattativa ...Senza pagare il costo del cartellino la società può permettersi uno sforzo economico per accontentarlo dal punto di vista dell'ingaggio, una situazione che però ha fatto gola anche alma ...ENTRATE: Fares (d, Genoa - prestito oneroso con diritto di riscatto), Pellegri (a, Milan via Monaco - prestito con diritto di riscatto), Ricci (c, Empoli - prestito con obbligo di riscatto), Seck (a, ...Ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, le squadre di B alle prese con gli ultimi movimenti: alle ore 20 il gong che metterà fine alla possibilità di fare ulteriori operazioni Tutte l ...