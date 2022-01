Quirinale, terremoto nel M5s, torna l’ombra della scissione: tra Di Maio e Conte adesso è guerra aperta (Di domenica 30 gennaio 2022) «Credo che nel Movimento 5 stelle serva aprire una riflessione politica interna». Le parole pronunciate da Luigi Di Maio nella serata di ieri, 29 gennaio, a meno di un’ora dalla rielezione di Sergio Mattarella, sono un messaggio chiarissimo a Giuseppe Conte. «Alcune leadership hanno fallito», ha attaccato il ministro degli Esteri. «Per fortuna questo stallo l’hanno risolto il Parlamento grazie anche al contributo del presidente del consiglio Mario Draghi». La tensione all’interno del Movimento 5 stelle è elevata. «Ci sarà un necessario chiarimento», assicura Conte. E quel chiarimento potrebbe avere conseguenze imprevedibili, dalla messa in discussione della leadership dell’ex premier fino a una scissione. Il tuo browser non supporta il tag iframe Agenzia VISTA Il commento di Luigi Di ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) «Credo che nel Movimento 5 stelle serva aprire una riflessione politica interna». Le parole pronunciate da Luigi Dinella serata di ieri, 29 gennaio, a meno di un’ora dalla rielezione di Sergio Mattarella, sono un messaggio chiarissimo a Giuseppe. «Alcune leadership hanno fallito», ha attaccato il ministro degli Esteri. «Per fortuna questo stallo l’hanno risolto il Parlamento grazie anche al contributo del presidente del consiglio Mario Draghi». La tensione all’interno del Movimento 5 stelle è elevata. «Ci sarà un necessario chiarimento», assicura. E quel chiarimento potrebbe avere conseguenze imprevedibili, dalla messa in discussioneleadership dell’ex premier fino a una. Il tuo browser non supporta il tag iframe Agenzia VISTA Il commento di Luigi Di ...

