Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2022 ore 12:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2022 ORE 1120 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA DOVE PER LAVORI CI SONE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE CAMBIAMO ARGOMENTO OGGI A Roma PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE LE LINEE BUS SEMPRE NELLA CAPITALE, LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE INVERNALE E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 30 GENNAIO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)DEL 29 GENNAIOORE 1120 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA DOVE PER LAVORI CI SONE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE CAMBIAMO ARGOMENTO OGGI APEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE LE LINEE BUS SEMPRE NELLA CAPITALE, LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE INVERNALE E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 30 GENNAIO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 PER IL TRASPORTO PUBBLICO ACIRCONE RALLENTATA SULLA LA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione San Giovanni, rimosso il restringimento di carreggiata altezza viale Somalia. - romamobilita : #Roma Problemi di #viabilità in via dell'Annunziatella, la linea 716, direzione Teatro Marcello, da via Ballarin de… - InfoAtac : #Info #Atac -Linea 716, direzione Teatro Marcello, da Via Ballarin, devia in via Giangiacomo, via Cerbara, via Tomm… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Flaminia Nuova, segnalato incidente con conseguente traffico rallentato altezza via Vitorchia… - romamobilita : #Roma #viabilità Smog, qualità dell'aria, nella giornata di ieri registrato un superamento dei valori limite di pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 01 - 2022 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, ... CODE A TRATTI, ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA - FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA A24 ROMA - TERAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 01 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,... IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 20:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, ... CODE A TRATTI, ANCHE IN ESTERNA TRA- FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SULLA A24- TERAMO ...DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,... IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC ESERVIZI ...