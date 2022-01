Slittino naturale, Evelin Lanthaler e il duo Pigneter-Clara sanno solo vincere! 4 su 4 in Coppa del Mondo (Di sabato 29 gennaio 2022) Prosegue il dominio italiano nella Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale 2022. Anche il sabato della tappa di Deutschnofen (Bolzano), infatti, vede brillare i nostri portacolori, con il duo Patrick Pigneter e Florian Clara che cala il poker stagionale, quindi nel singolo femminile Evelin Lanthaler non è da meno, centrando a sua volta il quarto trionfo della sua annata. Nella prova di doppio prosegue il percorso netto del duo composto da Patrick Pigneter e Florian Clara, ma la gara odierna è stata davvero combattuta, con i primi quattro equipaggi racchiusi in appena 7 decimi. Gli azzurri, infatti, hanno concluso con il tempo complessivo di 1:55.33 (prima manche in 57.73, seconda in 57.60) distanziando di soli 47 ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Prosegue il dominio italiano nelladeldisu pista2022. Anche il sabato della tappa di Deutschnofen (Bolzano), infatti, vede brillare i nostri portacolori, con il duo Patricke Florianche cala il poker stagionale, quindi nel singolo femminilenon è da meno, centrando a sua volta il quarto trionfo della sua annata. Nella prova di doppio prosegue il percorso netto del duo composto da Patricke Florian, ma la gara odierna è stata davvero combattuta, con i primi quattro equipaggi racchiusi in appena 7 decimi. Gli azzurri, infatti, hanno concluso con il tempo complessivo di 1:55.33 (prima manche in 57.73, seconda in 57.60) distanziando di soli 47 ...

