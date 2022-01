Atletica: Tamberi, 'la sigaretta per sentirmi grande, il mio errore a 17 anni' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Io sposo la formula: 0-5-30. Zero sigarette, cinque porzioni di frutta e trenta minuti di attività fisica ogni giorno". E' la ricetta per la salute di Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto. Lei è un salutista di ferro. Ha esortato i ragazzi a non fumare. Ha dichiarato: 'Non fumatevi il cervello'. "Io parto dal presupposto che il fumo è una malattia sociale -dice il 29enne marchigiano al 'Corriere della Sera'-. È una cosa sbagliata. È successo anche a me a 17 anni. Volevo sentirmi grande. Bisogna aiutare i ragazzi a capire che non è la sigaretta in bocca che fa di loro un adulto". Anche a lei è capitato di sgarrare. Diete aggressive, molti caffè..."Era il 2014. Un periodo di transizione. Seguivo regole troppo rigide. Lo sport ad alti livelli mette a dura ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Io sposo la formula: 0-5-30. Zero sigarette, cinque porzioni di frutta e trenta minuti di attività fisica ogni giorno". E' la ricetta per la salute di Gianmarco, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto. Lei è un salutista di ferro. Ha esortato i ragazzi a non fumare. Ha dichiarato: 'Non fumatevi il cervello'. "Io parto dal presupposto che il fumo è una malattia sociale -dice il 29enne marchigiano al 'Corriere della Sera'-. È una cosa sbagliata. È successo anche a me a 17. Volevo. Bisogna aiutare i ragazzi a capire che non è lain bocca che fa di loro un adulto". Anche a lei è capitato di sgarrare. Diete aggressive, molti caffè..."Era il 2014. Un periodo di transizione. Seguivo regole troppo rigide. Lo sport ad alti livelli mette a dura ...

