Sanremo 2022, il maestro Beppe Vessicchio positivo al Covid: al Festival non ci sarà

Anche il maestro Beppe Vessicchio ha contratto il Covid. Il direttore d'orchestra non sarà all'Ariston per Sanremo 2022 a meno che non si negativizzi entro lunedì. 'Sono a casa positivo. Ho dovuto

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Sanremo 2022, il maestro Beppe Vessicchio positivo al Covid: al Festival non ci sarà Anche il maestro Beppe Vessicchio ha contratto il Covid. Il direttore d'orchestra non sarà all'Ariston per Sanremo 2022 a meno che non si negativizzi entro lunedì. 'Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni . Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter ...

