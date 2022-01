Richiesta schock dell’agente di Vlahovic | Juve avvertita!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’arrivo diallantus sembra ormai cosa fatta, tuttavia l’agente dell’attaccante ha avanzato unafolle ai bianconeri: 18 milioni di euro di commissione, come riporta Fabrizio Biasin. DusanLa Fiorentina intanto non è rimasta a guardare e ha chiuso per il successore del serbo. Sarà Arthur Cabral, attaccante classe ’98 del Basilea, autore di ventisette reti in trentuno partite in questa prima parte di stagione. Particolare come il brasiliano costerà alla viola 16 milioni di euro complessivi, meno delladiallantus. Simone Borghi