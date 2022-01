Giannini | Salvini ha sbagliato tutto | poteva dare le carte ma non ha saputo giocarsele

Leggi su lastampa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il direttore de La Stampa Massimo , ospite di Quirinal Game commenta l'andamento delle votazioni per il capo dello Stato: "Il centrosinistra gli ha concesso dileper primo, mafino ad ora non è stato in grado di. Hacon la presentazione di una rosa di nomi che non è stato in grado di sostenere, anche a causa delle divisioni interne al centrodestra. E ha visto tramontare anche l'ipotesi Casellati. Sull'altro fronte Letta, più volte criticato per la sua indecisione, non ha partecipato alla lotterie dei nomi e non si è bruciato nessuna candidatura. Ha tenuto salda la barra, puntando su Mattarella e Draghi: se finisse come stiamo dicendo ...