Lotta allo spreco, nel 2021 recuperate 101 tonnellate di cibo. Ora parte la campagna «Salva capra&cavoli» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In occasione della Giornata contro lo spreco alimentare del 5 febbraio, la Dispensa Sociale di Bergamo lancia la nuova campagna informativa con un manuale cartaceo e social. Ecco i dati della raccolta 2021. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In occasione della Giornata contro loalimentare del 5 febbraio, la Dispensa Sociale di Bergamo lancia la nuovainformativa con un manuale cartaceo e social. Ecco i dati della raccolta

Advertising

webecodibergamo : In occasione della Giornata contro lo spreco alimentare del 5 febbraio, la Dispensa Sociale di Bergamo lancia una n… - MarsicaW : LOTTA ALLO SPACCIO, FERMATI IN TRE CON 2 CHILI DI MARJA E 1,6 DI HASHISH - TgrRaiTrentino : Paneveggio, la lotta dei cervi fuori stagione. Al tramonto, sotto le pale di San Martino, due maschi si sfidano dav… - DevilDollmusic : @AntoVitiello Qua do ragione a tutte e due. Da una parte al Milan perché il giocatore gioca in Bundes2, in una squa… - GiaccAvv : @alei1004 @latinensedop CR7 = 36 gol in meno. Quanti gol han fatto Dybala Arthur e Locatelli? Quanti gol ha preso… -