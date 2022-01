Cosmo-SkyMed si allarga. Conto alla rovescia per il secondo satellite made in Italy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si trova già sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida, il Falcon 9 della SpaceX che porterà in orbita il secondo satellite della costellazione italiana Cosmo-SkyMed di nuova generazione. La partenza è prevista per dopodomani, poco dopo la mezzanotte (ora italiana) di venerdì 28 gennaio. Il satellite fa parte del progetto gestito congiuntamente dall’Agenzia spaziale italiana e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della ricerca. Una volta in orbita, il secondo Cosmo-SkyMed verrà posizionata in orbita eliosincrona polare, consentendogli di sorvolare ogni punto della superficie terrestre sempre alla stessa ora solare, garantendo un’illuminazione costante delle zone ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si trova già sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida, il Falcon 9 della SpaceX che porterà in orbita ildella costellazione italianadi nuova generazione. La partenza è prevista per dopodomani, poco dopo la mezzanotte (ora italiana) di venerdì 28 gennaio. Ilfa parte del progetto gestito congiuntamente dall’Agenzia spaziale italiana e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della ricerca. Una volta in orbita, ilverrà posizionata in orbita eliosincrona polare, consentendogli di sorvolare ogni punto della superficie terrestre semprestessa ora solare, garantendo un’illuminazione costante delle zone ...

