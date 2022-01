Assegno unico per i figli, quali detrazioni scompariranno e quando arrivano i primi pagamenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’Assegno unico universale per i figli introdurrà numerosi cambiamenti nel sistema delle agevolazioni e dei sussidi per le famiglie, ma non agisce sulle detrazioni per i figli a carico. Ecco quali detrazioni si troveranno ancora nel 730 e nel Modello Redditi. Assegno unico per i figli, quali detrazioni continueranno a essere disponibili L’Assegno unico universale per i figli può essere richiesto già a partire dal 1° gennaio 2022 e le prime erogazioni sono previste per marzo 2022. Tale Assegno ha inglobato al suo interno numerosi bonus preesistenti destinati al supporto delle famiglie ma non ha cancellato le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’universale per iintrodurrà numerosi cambiamenti nel sistema delle agevolazioni e dei sussidi per le famiglie, ma non agisce sulleper ia carico. Eccosi troveranno ancora nel 730 e nel Modello Redditi.per icontinueranno a essere disponibili L’universale per ipuò essere richiesto già a partire dal 1° gennaio 2022 e le prime erogazioni sono previste per marzo 2022. Taleha inglobato al suo interno numerosi bonus preesistenti destinati al supporto delle famiglie ma non ha cancellato le ...

