Stangata anche sulla pizza: colpa dei rincari delle materie prime (Di martedì 25 gennaio 2022) Ad incidere sulla decisione dei proprietari dei locali, oltre all’incremento delle spese di gestione, è la crescita del costo delle materie prime Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Ad incideredecisione dei proprietari dei locali, oltre all’incrementospese di gestione, è la crescita del costo

Ultime Notizie dalla rete : Stangata anche Stangata sulla pizza: colpa dei rincari delle materie prime ... ma la vera stangata sarà per chi decide di mangiarla a tavola in uno dei tanti locali presenti in città. Una pizza un po' più elaborata potrebbe essere pagata anche 10 euro. La tradizionale ...

Rincari energia incidono pesantemente sul settore ortofrutticolo sardo Ma la stangata riguarda anche i trasporti e gli imballaggi. "A partire da quest'anno - spiega la grossista Alessandra Ortu - si prevede un incremento degli imballaggi pari al 10%calcolato in 30 euro ...

Stangata Tari anche agli agricoltori "Il Comune blocchi gli accertamenti" - il Resto del Carlino il Resto del Carlino

Bari è la città più cara nel Sud Italia: viaggio nelle corsie dei supermercati È Bari la città più cara del Sud Italia per la spesa alimentare. Il dato emerge con forza dal report di Codacons, sui numeri del Ministero dello sviluppo economico. A Bari, ...

