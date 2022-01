Sbarcati 280 migranti a Lampedusa | sette i morti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 gennaio 2022)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Nuova tragedia del mare questa notte a. Sull’isola è approdato un barcone con 280 persone a bordo, in arrivo dal Bangladesh e ed Egitto. Il bilancio è di. Tresono stati trovati già deceduti, probabilmente per ipotermia, mentre altri quattro sonoprima di arrivare sulla terraferma. “Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti – afferma il sindaco diTotò Martello – Noi continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l’Europa sembrino aver dimenticatoe ini. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.