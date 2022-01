Malato seguito con cure alternative muore Arrestato medico no vax (Di martedì 25 gennaio 2022) finito ai domiciliari Roberto Petrella, medico ginecologo di Teramo, dopo aver prescritto alcune improbabili cure domiciliari ad un paziente campano che non aveva mai visitato di persona. Alla moglie ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) finito ai domiciliari Roberto Petrella,ginecologo di Teramo, dopo aver prescritto alcune improbabilidomiciliari ad un paziente campano che non aveva mai visitato di persona. Alla moglie ...

claudeger55 : Titolo fuorviante. Paziente morto non era malato di Covid, ma per altre patologie. Medicina alternativa, discutibil… - riccardo_artuso : @BiologiScienza Uno zio morto a seguito ictus dopo seconda dose, altro zio idem ma fortunatamente si è ripreso, vic… - mila_lavi : RT @Jjuspen: Tratto il problema dal punto di vista etico. È inaccettabile che a un malato non venga donato sangue per colpa dei si-vax. Al… - Jjuspen : Tratto il problema dal punto di vista etico. È inaccettabile che a un malato non venga donato sangue per colpa dei… - mamo75r : @poveritalia @DrMCecconi Ma risponde pure, senza controllare che Tachipirina e vigile attesa non c'è più dal 26 Apr… -