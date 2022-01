L’ex Alitalia diventa tedesca? Offerta MSC-Lufthansa per Ita (Di martedì 25 gennaio 2022) Ita Airways è pronta a diventare tedesca. Il gruppo delle spedizioni e logistica Msc e il colosso dei cieli Lufthansa infatti hanno presentato una manifestazione di interesse, chiedendo un periodo di esclusiva di 90 giorni, per rilevare la maggioranza delL’ex Alitalia. Una proposta che dovrà tuttavia passare prima al vaglio del Tesoro, azionista al 100%, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) Ita Airways è pronta are. Il gruppo delle spedizioni e logistica Msc e il colosso dei cieliinfatti hanno presentato una manifestazione di interesse, chiedendo un periodo di esclusiva di 90 giorni, per rilevare la maggioranza del. Una proposta che dovrà tuttavia passare prima al vaglio del Tesoro, azionista al 100%, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie L’ex Alitalia diventa tedesca? Offerta MSC-Lufthansa per Ita: Ita Airways è pronta a diventare te… - tertia_optio : RT @lucianocapone: Mesi fa scrivevo che il piano di Draghi sull’ex Alitalia era di perdere non troppi soldi mentre si cercava di venderla a… - EzioMorassutti : RT @lucianocapone: Mesi fa scrivevo che il piano di Draghi sull’ex Alitalia era di perdere non troppi soldi mentre si cercava di venderla a… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la maggioranza del capitale. L’incognita delle cause legali degli ex dipend… - giorgiogaias : Se #Draghi riesce a vendere la ex #Alitalia a #Lufthansa e #MSC non deve diventare #Pdr ma #Imperatore. Dopo decenn… -