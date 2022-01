"La differenza tra la Lega e chi mette veti". Fonti vicine a Salvini, la risposta a Letta: pietra tombale sul dialogo per il Quirinale? (Di martedì 25 gennaio 2022) Il dialogo proposto da Enrico Letta al centrodestra sul Quirinale è già naufragato? Dal partito di Matteo Salvini arrivano parole piuttosto dure in serata: "A differenza di chi cambia idea dopo poche ore, la Lega continua a lavorare con contatti a tutto campo. Restiamo convinti dell'assoluto spessore delle candidature presentate oggi per il Quirinale, ed è evidente la differenza tra noi e chi dice No a ripetizione e mette veti". Prima dell'ora di cena, dopo un lungo vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte e con Roberto Speranza di Articolo 1/LeU, il segretario del Pd aveva respinto i tre candidati proposti da Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani: i nomi di Carlo Nordio, Letizia Moratti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilproposto da Enricoal centrodestra sulè già naufragato? Dal partito di Matteoarrivano parole piuttosto dure in serata: "Adi chi cambia idea dopo poche ore, lacontinua a lavorare con contatti a tutto campo. Restiamo convinti dell'assoluto spessore delle candidature presentate oggi per il, ed è evidente latra noi e chi dice No a ripetizione e". Prima dell'ora di cena, dopo un lungo vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte e con Roberto Speranza di Articolo 1/LeU, il segretario del Pd aveva respinto i tre candidati proposti da, Giorgia Meloni e Antonio Tajani: i nomi di Carlo Nordio, Letizia Moratti e ...

