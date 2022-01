Salernitana, Colantuono: “Calciatori stoici, alcuni hanno vomitato all’intervallo” (Di domenica 23 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, al termine del derby campano tra i granata e il Napoli. Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Stefano, tecnico della, al termine del derby campano tra i granata e il Napoli.

