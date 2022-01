Pagelle Spezia Sampdoria: Verde fa il miracolo, Caputo evanescente (Di domenica 23 gennaio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Spezia Sampdoria Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Sampdoria, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Verde FLOP: Caputo VOTI Spezia (4-2-3-1): Provedel 6.5; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 5.5, Reca 6; Sala 6 (73? Nzola 6), Kiwior 6, Kovalenko 5.5 (64? Agudelo 7); Verde 7.5 (85? Antiste sv), Manaj 6 (73? Ferrer 6), Gyasi 6. Allenatore: Motta 7. Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 5.5, Ferrari 6 (90? Torregrossa sv), Magnani 6, Augello 6 (76? Murru 6); Rincòn 6, Ekdal 5, Thorsby 6 (76? Vieira 6); Candreva 6; Gabbiadini 7, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:VOTI(4-2-3-1): Provedel 6.5; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 5.5, Reca 6; Sala 6 (73? Nzola 6), Kiwior 6, Kovalenko 5.5 (64? Agudelo 7);7.5 (85? Antiste sv), Manaj 6 (73? Ferrer 6), Gyasi 6. Allenatore: Motta 7.(4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 5.5, Ferrari 6 (90? Torregrossa sv), Magnani 6, Augello 6 (76? Murru 6); Rincòn 6, Ekdal 5, Thorsby 6 (76? Vieira 6); Candreva 6; Gabbiadini 7, ...

