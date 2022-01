Stretto di Messina | il chiarimento | Green Pass base utile solo se si viaggia coi traghetti

Advertising

borghi_claudio : Se la sciocchezza è talmente grande che deve arrivare la magistratura... Fabio Messina bloccato allo Stretto perch… - GuidoDeMartini : ??FINALMENTE HA VINTO E TORNA A CASA! ??BLOCCATO allo Stretto perché senza SGP, IL TRIBUNALE LO AUTORIZZA A SALIRE SU… - Adnkronos : Messina, sindaco Cateno De Luca inizia sciopero fame contro #greenpassrafforzato per attraversare Stretto. #ultimora - andreap2022 : @matteosalvinimi Proprio vero, bisogna dire basta a questi sbarchi. Ma anche a quelli nello stretto di Messina e ne… - ACiavula : Fotonotizia: lo Stretto di Messina - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Stretto Messina

...impugnerà - lo ha garantito il ministro dei Traporti Enrico Giovannini - le ordinanze di Sicilia e Calabria in base alle quali si potranno prendere i traghetti che attraversano lodi......a non impugnare l'ordinanza' dei presidenti Nello Musumeci e Roberto Occhiuto delle Regioni Sicilia e Calabria che permette l'uso dei traghetti che collegano le due sponde dellodi...I deputati Antonella Papiro e Antonio De Luca scrivono al sindaco di Messina chiedendogli di annullare il bando e attingere alle risorse stanziate a livello nazionale per la costruzione di un canile c ...In Questura solo per presentare una denuncia, non per rinnovare il passaporto. Ci saranno controlli a campione ...